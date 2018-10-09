Suzuki выпустит спортивную версию компактвэна Suzuki Ertiga
Японцы работают над обновленной версией компактвэна Suzuki Ertiga. Машина получит спортивную версию на шесть посадочных мест.
Новое поколение Suzuki Ertiga появилось на рынке полгода назад. На данный момент автомобиль существует в семиместном исполнении. Ожидается, что спортивный вариант машины станет ее самой дорогой версией.
Согласно слухам, Suzuki Ertiga в спорт-версии будет выглядеть несколько иначе в сравнении со стандартным компактвэном. Вероятно, автомобиль наделят иным кузовным обвесом с более агрессивными очертаниями. Кроме того, машина может получить иную радиаторную решетку, большой спойлер и так далее.
Сейчас самая дорогая версия Suzuki Ertiga стоит 1 020 000 рублей. Автомобиль оснащается мотором 1.3, производительность которого составляет 90 л.с. Также машина предлагается с мотором 1.6 тягой 104 л.с. Какой будет силовая составляющая спорт-версии компактвэна, неизвестно.