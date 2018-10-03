Пикап «Сталкер» на базе «Нивы» рассекретили на фото в сети

«ВИС-Авто», дочерняя фирма компании «АвтоВАЗ», работает над экспериментальным внедорожником Апал-2154 «Сталкер», который недавно запечатлели на территории предприятия в формате пикапа с лифтованной подвеской. Авто построено на агрегатах «Нивы».

Фотографии пикапа Апал-2154 «Сталкер» показал ресурс RCI News. Ранее сообщалось, что «ВИС-Авто» работает над легким внедорожником на агрегатах «Нивы». Проект инициировала тольяттинская фирма «Апал».

Сам «Сталкер» создавался с начала 2000-х годов. Автомобиль особенен каркасно-панельной конструкцией. Раму машины формируют стальные трубы, а ее панели изготовлены из стеклопластика.

Разработчики несколько раз пытались запустить «Сталкера» в серийное производство, но тщетно. В итоге машину выпустили небольшим тиражом, не для продажи. Один из автомобилей построили на базе Renault Duster. В последнем случае разработчики рассчитывали создать модель для рынка ЕС.

Накануне «Сталкера» заметили в кузове пикап. Машина существует в единственном экземпляре. Авто наделено квадратным «тракторным» номером, а значит, оно оформлено в ГИБДД как спецтехника. Что будет с этой машиной, неизвестно. В прошлом году говорилось, что «ВИС-Авто» может наладить выпуск внедорожников для ООО «Апал», но этого пока не происходит.