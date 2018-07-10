Koenigsegg показал уникальный карбоновый гиперкар Regera

Шведские машиностроители построили уникальную версию гиперкара Koenigsegg Regera, которая существует в единственном экземпляре.

Клиент из Швейцарии заказал в Koenigsegg автомобиль с кузовом из материала KNC (Koenigsegg Naked Carbon). Он особенен тем, что с него вручную снят слой эпоксидной смолы. Это снизило массу модели Regera на 20 кг. Машина стала первым авто, которое получило карбоновый кузов с удаленной «эбоксидкой».

По словам мастеров из Koenigsegg, кузов из материала KNC более защищен от царапин. Также материал по-особенному отражает свет, ведь поверхность кузова не гладкая, и имеет текстуру, формируемую нитями углеродного волокна. Разработчики отметили, что совершенствовали технологию KNC три года. Изначально она использовалась для изготовления колес, сплиттеров, задних крыльев, сплиттеров, винглетов и декора рулевого колеса.

Для того, чтобы понять, можно ли использовать KNC для всего кузова автомобиля, специалисты Koenigsegg провели испытания элементов машины естественными условиями. Части кузова были надолго оставлены на улице, что дало мастерам понимание того, как солнце и снег воздействуют на текстуру материала.