Новый кроссовер KIA будет дороже родственного Hyundai Creta

В следующем году южнокорейский бренд KIA представит новый кроссовер, построенный на одной платформе с Hyundai Creta. Стало известно, что новинка будет дороже родственного внедорожника.

Новый кроссовер KIA вначале представят на индийском рынке, а затем его привезут в РФ. Производство внедорожника стартует в 2019 году в штате Андхра Прадеш. Вначале на заводе будут собирать внедорожник с выставки Auto Expo, который сохранил стиль прототипа SP Concept.

Новый внедорожник KIA буде родственником Creta. Модель получила идентичные габариты, линию стекол и крыши. При этом новинку будут предлагать по цене от 1 000 000 рупий или 947 000 рублей, а полное оснащение обойдется в 1 600 000 рупий или 1 516 000 рублей.

Ожидается, что моторная линейка кроссовера KIA будет представлена двигателями 1.4 CRDi с отдачей в 90 л. с., 1.6 MPI производительностью в 123 л. с. и 1.6 CRDi с отдачей в 128. В качестве трансмиссии предложат «механику» или «автомат» на шесть ступеней.