Рестайлинговый Changan CS15 оказался в 1,5 раза дешевле Hyundai Creta

Китайская компания Changan опубликовала снимки рестайлингового компакт-кросса CS15 с техническими характеристиками. Кроме того, модель окажется в 1,5 раза доступнее корейского Hyundai Creta.

Рестайлинговый Changan CS15 получил новую решетку радиатора, переработанные бампера, новый дизайн фар и другую линию стекол. Габариты компакт-кросса следующие: длина – 4 135 мм, ширина – 1 740 мм, высота – 1 630 мм, база колес – 2 520 мм.

Changan CS15 оснащен турбодвигателем объемом 1,5 литра с отдачей в 107 л. с. В качестве трансмиссии доступен вариатор и «механика» на пять скоростей. Стандартно для Китая – только переднеприводное исполнение.

В списке оснащения компакт-кросса числится стабилизация, бесключевой запуск двигателя, полуэлектронная панель приборов, комплекс мультимедиа, система кругового обзора, датчики парковки, панорамный люк и легкосплавные диски на 17 дюймов.

Предварительный ценник на Changan CS15 составляет 54 000 – 76 000 юаней или 525 000 – 739 000 рублей. В результате это в 1,5 раза доступнее чем кроссовер Hyundai Creta/ix25 .