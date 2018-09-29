Новый Baojun RS-5 оказался чуть дороже LADA Vesta SW Cross

Сегодня, 08:52 \\ Авто/Мото

Американский концерн General Motors объявил предварительные цены на новый кроссовер Baojun RS-5, который представили совсем недавно. В результате семиместная модель оказалась немного дороже LADA Vesta SW Cross.

Несмотря на то, что продажи нового Baojun RS-5 стартуют уже в этом году, GM представили только предварительный прайс-лист. Ожидается, что базовое оснащение будет доступно за 95 000 юаней или 920 000 рублей. Примечательно, что отечественная LADA Vesta SW Cross в России предлагается за 900 000 с полным пакетом оснащений.

Особенностью семиместника Baojun RS-5 стало технологическое оснащение, которое делает кроссовер самым продвинутым в линейке бренда. Размеры модели такие как у Hyundai Tucson. Под капотом установлен турбодвигатель объемом 1,5 литра с отдачей в 151 л.с., с которым работает 6МКПП или вариатор.

Стандартно для Китая семиместный Baojun RS-5 предложат только с передним приводом. Список оснащения включает в себя комплекс мультимедиа с голосовым управлением, круиз-контроль с предотвращением фронтальных столкновении и ряд других систем.

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Автор - Татьяна Рязанская
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