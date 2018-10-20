Renault объявил старт продаж на новые Logan Stepway и Sandero Stepway

Сегодня, 07:00 \\ Авто/Мото

В России объявили старт продаж обновленных Renault Logan и Sandero, которые получили внедорожную модификацию. Новая версия Stepway получила клиренс в 195 мм и внедорожный пластиковый обвес.

В базе Renault Logan Stepway обойдется россиянам в 662 990 рублей, а «внедорожный» Sandero предлагают по цене от 709 990 рублей. Линейка двигателей представлена силовой установкой объемом 1,6 литра производительностью в 82, 102 и 112 л. с. До конца года в продаже появится версия с «автоматом» CVT X-Tronic.

В списке оснащения Logan и Sandero в исполнении Stepway числятся система кондиционирования, датчики парковки, бесключевой запуск двигателя Renault Start, подогрев кресел, наружных и лобового стекол. Впервые в России для «внедорожной» версии предложат комплекс мультимедиа MediaNav 4.0, которым можно управлять со смартфона.

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Автор - Татьяна Рязанская
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