«АвтоВАЗ» в ноябре показал лучшие продажи в 2018 году

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Компания «АвтоВАЗ» отчиталась о ноябрьских продажах машин марки LADA. Производитель сообщил, что за нынешний год спрос на его авто увеличился на 16,4% в годовом сравнении.

По итогам ноября продажи марки LADA в России составили 33 663 машины. Спрос на продукцию компании «АвтоВАЗ» за прошлый месяц вырос на 15,4% в сравнении с результатом годичной давности.

Всего в нынешнем году «АвтоВАЗ» реализовал 324 797 машины. Доля LADA на отечественном авторынке составила 20%, что является лучшим результатом за последние 8 лет.

Лидером марки LADA остается Granta. Ноябрьские продажи бестселлера составили 13 324 машины. На втором месте оказалась Vesta с результатом в 9 906 единиц. В тройку лидеров также вошел Xray с показателем в 2 696 авто. Продажи «Весты» выросли на 22,8%. Высокий хэтчбек стал популярнее на 6,9%. Спрос на «Гранту» вырос на 22,3%.

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