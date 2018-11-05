Засекреченный кроссовер Audi впервые запечатлели на испытаниях

Автомобильные папарацци застали новый кроссовер Audi на тестах. Машина была закамуфлирована настолько, что о ее внешности пока практически нечего сказать, но информация о новинке уже имеется.

«Шпионские» фото указывают на то, что немцы начали испытания нового компактного кроссовера. Инсайдеры утверждают, что в основу автомобиля легла платформа модели Q3. По мнению некоторых специалистов, производитель выведет новинку на рынок как Q4. Кроме того, некоторые журналисты полагают, что авто получит название Q3 Sportback.

Ожидается, что внешне новый компакт-кросс Audi вообще не будет похож на Q3. Можно предполагать, что новинку наделят спортивным силуэтом и заниженной линией крыши.

Ранее сообщалось, что новый компакт-кросс Audi будет производиться на венгерском предприятии немецкой марки. Модель станет на конвейер в течение будущего года, а на рынок отправится в конце 2019 года, или в первом квартале 2020 года.