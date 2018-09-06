Эксперты разработали правила обращения с беспилотными автомобилями

В скором времени в Москве и Татарстане начнутся тесты самоуправляемых автомобилей. Стоит сказать, что автомобиль является источником повышенной опасности, а машина с автопилотом тоже относится к этой категории, поэтому специалисты разработали правила безопасности при езде на таком типе транспорта.

Прежде всего необходимо соблюдать правила дорожного движения. Далее не следует отвлекаться на автомобиль с автономным управлением и не привлекать внимание пилота самоуправляемого автомобиля, используя звуковые сигналы. Мотоциклистам не рекомендуется прикасаться к беспилотнику при движении. Также не следует проводить фото- и видеосъемку беспилотника, так как можно отвлечься от дороги. Не следует перебегать дорогу перед роботизированной машиной и не нужно использовать мобильные гаджеты при переходе проезжей части.

С 1 декабря текущего года согласно постановлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в российской столице и на территории Татарстана стартовали тесты беспилотных машин на дорогах общего пользования. На дороги выйдут больше 200 единиц транспортных средств от «Яндекс», «КАМАЗ» и других компаний.