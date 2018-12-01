Рассекречены характеристики новой модели «АвтоВАЗ» – LADA Van

Компания «АвтоВАЗ» планирует выпуск модели LADA Van, на что указывают данные из заявки отечественного автогиганта и альянса Renault-Nissan-Mitsubishi на специнвестконтракт. Накануне появились первые подробности новинки.

Судя по документу, «АвтоВАЗ» в ближайшие годы выпустит несколько новых моделей, одной из которых станет LADA Van. Согласно последним данным, автомобиль построят на базе Renault Dokker. То есть, российская новинка будет основываться на шасси партнеров, однако внешность автомобиля выполнят в новом фирменном стиле российского автопроизводителя. А значит, стоит ожидать появления модели Dokker, перелицованной с применением «Х-дизайна».

LADA Van будет несколько напоминать универсал Vesta SW, но кузов новинки будет выше, как у Renault Dokker. Спереди же автомобиль будет выглядеть как Vesta.

На данный момент нет уверенности в том, что новинка выйдет на рынок под названием LADA Van. По некоторым данным, силовую линейку автомобиля представят агрегаты как от «АвтоВАЗа», так и от Nissan.

Ожидается, что LADA Van станет на конвейер в 2020 году. Некоторые эксперты же считают, что «АвтоВАЗ» начнет выпуск модели не ранее чем в 2022 году.