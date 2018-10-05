Стали известны новинки Skoda 2019 года для России

Сегодня, 22:00 \\ Авто/Мото

В 2019 году чешская машиностроительная компания Skoda обновит модельный ряд бренда для отечественного рынка. Такой информацией поделился пресс-центр автопроизводителя.

В Россию привезут обновленный флагман Skoda Superb, премьера которого пройдет в третьем квартале 2019 года. Дата начала продаж и его технические параметры объявят позже.

Следующей новинкой для российского авторынка в 2019 году станет небольшой кроссовер Skoda Karoq, производство которого налажено на заводе компании в Калуге или Нижнем Новгороде. Размеры Skoda Karoq составила 4382X1841X1605 мм, а величина колесной базы достигает 2 638 и 2630 мм. Варианты исполнения и технические параметры Skoda Karoq для России пока засекречены.

Ранее на просторах интернета появились фотографии интерьера хэтчбека Skoda Scala. Презентация новинки пройдет в Тель-Авиве 6 декабря нынешнего года.

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Автор - Дмитрий Павличко
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