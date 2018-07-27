«АвтоВАЗ» намерен собирать LADA Van в рамках СПИКа

Минпромторг предлагает субсидии со стороны России по Специнвестконтракту (СПИКу) в обмен на инвестиции в производство. Сегодня Renault-Nissan-Mitsubishi подал заявку, в рамках которой «АвтоВАЗ» будет собирать LADA Van.

СПИК позволяет компаниям в РФ сохранить преференции не нарушая требования ВТО после шести лет льгот. Минпромторг предоставит льготы бренду в обмен на локализацию и расширение производства.

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi намерен вложить 70 млрд рублей в течение 10 лет. Кроме того, будет создано 4 500 рабочих мест и выпущено товара на 4,9 трлн рублей. В перспективе это принесет порядка 132 млрд рублей в виде налогов.

Ведомство промышленности и торговли РФ представило бренды и модели, которые будут собирать в ближайшие 10 лет в России. Если Nissan/Datsun, Renault и Mitsubishi предлагать классические модели, то «АвтоВАЗ» намерен собирать в рамках СПИКа авто Vesta, Granta, XRAY, 4×4, Largus, SW Largus и Van.

В результате отечественный бренд намерен удивить LADA SW Largus и LADA Van. Ожидается, что новое поколение SW Largus станет клоном европейского Renault Lodgy в кросс исполнении, а Van станет модификацией в фургоне.