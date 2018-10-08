В Санкт-Петербурге сошло с конвейера 350 000 авто Nissan

Сегодня, 11:48 \\ Авто/Мото

Предприятие японского бренда Nissan в Санкт-Петербурге собрало 350 000 автомобиль, которым стал внедорожник Nissan X-Trail. Юбилейную модель оснастили бензиновым мотором объемом 2,5 литра с отдачей в 171 «лошадь» и вариатором.

Завод Nissan в Санкт-Петербурге запустили в 2009 году, а в прошлом году предприятие отпраздновало выпуск 300 000 авто. В результате мощность завода составила 50 000 единиц, что является рекордным показателем. На данный момент компания собирает модели X-Trail, Qashqai и Murano.

Чтобы собирать Nissan X-Trail на Питерском заводе, компания установила новое оборудование, а кузовный цех значительно доработала. Юбилейный кросс получил адаптивные фары на светодиодах.

Также в оснащение 350 000-го Nissan X-Trail вошел мультимедийный комплекс с экраном на 8 дюймов, система Forward Emergency Braking, зимние функции (подогрев сидений, зеркал, руля и переднего стекла), багажник с электроприводом и hands free (открытие двери без рук).

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Автор - Татьяна Рязанская
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