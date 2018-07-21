Nissan в Лос-Анджелесе показал новое поколение кроссовера Murano

Презентация следующей генерации Nissan Murano прошла на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. Помимо изменений в дизайне, кроссовер получил несколько полезных «фишек».

В первую очередь, несколько модификаций получил кузов внедорожника. Головная оптика с изогнутыми фарами причудливой формы дополняет новые бампера и радиаторную решетку, получившую стильную хромовую накладку. Также автомобиль оснастили оригинальными легкосплавными дисками и купеобразной, приплюснутой линией остекления. Была расширена доступная палитра оттенков кузова – компания Nissan добавила на выбор 3 новых цвета.

Из обновлений в технической составляющей стоит выделить улучшенную безопасность и надежность Murano: за неё помимо прочего отвечают 10 подушек безопасности и особая система Rear Door Alert, отвечающая за оповещения водителя на предмет забытых им на заднем сиденье детях или покупках. Под капотом у полноприводного кроссовера расположится бензиновый «атмосферник» на 3,5 литра, развивающий максимальную мощность в 264 «лошади». В качестве трансмиссии предложен безальтернативный вариатор.

Японский автогигант начнет продавать новое поколение Nissan Murano уже в следующем месяце. На первых этапах продажи внедорожник попадёт лишь на американские рынки.