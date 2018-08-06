В Россию приехал новый BMW X5

Сегодня, 12:59 \\ Авто/Мото

Новинка предлагается в четырех вариантах исполнения с 8-диапазонной автоматической трансмиссией и системой «умного» полного привода.

Новый кроссовер BMW X5 появился на отечественном авторынке с 24 ноября нынешнего года. За него придется отдать от 4 590 000 рублей. Об этом информирует пресс-центр баварского автопроизводителя.

Сообщается, что на старте продаж новинку предложат в таких версиях, как BMW X5 xDrive30d, BMW X5 xDrive40i, BMW X5 xDrive50i и BMW X5 M50d. Стандартная версия кроссовера оснащается 249-сильным дизельным рядным мотором на 6 цилиндров. Кроме него предусматриваются бензиновые двигатели с мощностью 340 и 462 «лошадок». Также машину снабдили 400-сильным дизелем. Они работают вместе с 8-секционной АКПП и интеллектуальным полным приводом.

Салон нового BMW X5 обшили кожей от Vernasca. В перечне функций новинки стоит отметить систему динамического контроля устойчивости, круиз-контроль, климат-контроль, парктроник, опция ночного видения и идентификация пешеходов.

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Автор - Дмитрий Павличко
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