На аукционе продадут Chevrolet 3100, принадлежавший Брюсу Уиллису

Культовый пикап Chevrolet 3100, выпущенный в 1954 году, владельцем которого более 20 лет являлся Брюс Уиллис, продадут на аризонском аукционе Barrett-Jacson Scottsdale. Стартовая стоимость данного лота пока держится в секрете.

В начале 1990-х Брюс Уиллис обратился к компании Chevrolet с просьбой полностью восстановить пикап. Инженеры вернули пикапу прежний вид, обустроили кондиционером и модернизированным 3,5-литровым агрегатом, который получил карбюратор от Holley и системой двойного выхлопа с новыми коллекторами выпуска. Салон обшили натуральной дорогой кожей и деревом.

На сегодняшний день данным пикапом владеет житель канадской провинции Альберта, купив машину у своего знакомого, проживающего в штате Санта-Моника (США). Из этого следует, что первоначальным обладателем легендарного пикапа был Брюс Уиллис.

Выпускаемый с 1947 по 1955 годы пикап Chevrolet 3100 был наиболее востребованным среди автолюбителей США. Под капот автомобіль получил 3,5-литровый V8 с отдачей 90 «лошадок». Он работает в паре с 3-диапазонной МКПП.