Новые LADA Vesta лишены секретного меню - блогер

Сегодня, 13:31 \\ Авто/Мото

С момента выхода модели LADA Vesta «АвтоВАЗ» оснащал секретным меню, о котором можно было узнать лишь изучив инструкцию модели. При этом 2017 года авто лишилось скрытых настроек.

Секретное меню LADA Vesta позволяло устанавливать громкость комплекта мультимедиа, а также менять звук «поворотников». Скрытые функции можно было включить одновременно зажав две кнопки на рычаге «дворников». Спустя несколько секунд на панели приборов всплывало секретное меню.

Хоть стало известно, что LADA Vesta 2017-2018 годов лишилась секретного меню, специалисты уверены, что некоторые модели прошлого года всё ещё владеют скрытыми функциями. Эксперты пояснили, что меню недоступно для панели приборов с прошивкой 036.

Новая прошивка «приборки» взамен получила другие функции: возможность проведения самодиагностики. Её можно запустить, повернув ключ один раз, зажав все кнопки и одновременно поворачивая ключ второй раз.

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Автор - Татьяна Рязанская
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