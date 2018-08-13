Toyota показала в Таиланде обновлённый кроссовер Fortuner TRD Sportivo 2

В рамках международного мотор-шоу Thai Motor Expo 2018 в Таиланде состоялась презентация обновленного кроссовера Toyota Fortuner TRD Sportivo 2.

Автомобиль получил обвес от Toyota Racing Development. Машина обзавелась пересмотренной радиаторной решеткой, получила иные бамперы и модернизированные противотуманные фонари. Также вседорожник наделен двухцветным кузовом, подвеской с новыми настройками, спортивными тормозами и колесными дисками размерностью 20 дюймов.

Toyota Fortuner TRD Sportivo 2 оснащен продвинутой системой мультимедиа с 7-дюймовым тачскрином. Для машины предусмотрена премиальная стереосистема от JBL. Сидения и дверные карты новинки получили отделку черно-бордовой перфокожей высокого качества. Машина также обзавелась камерой кругового обзора, системой предотвращения столкновений и адаптивным круиз-контролем.

В Таиланде уже открыт предзаказ на обновленный Toyota Fortuner TRD Sportivo 2. Стоимость автомобиля в пересчете на российскую валюту составляет 3 396 000 рублей.

«Дореформенная» версия Toyota Fortuner TRD предлагается в России уже два месяца. Автомобиль продается в РФ с дизельной установкой 2.8, производительность которой составляет 277 л.с. Она сочетается с 6-АКПП, передающей крутящий момент на обе оси. Автомобиль доступен россиянам за 2 866 000 рублей.