Mitsubishi Eclipse Cross признан лучшим кроссовером в Германии

Mitsubishi Eclipse Cross является первым кросс-купе японской марки, и машина оказалась весьма удачной. Автомобиль удостоился нескольких наград в своей стране, а теперь он стал кроссовером №1 в Германии.

Уточним, что издание Off Road опубликовало список кроссоверов, которые, по мнению немцев, являются лучшими в Германии. Так и было выяснено, что автомобилисты страны лояльны к Mitsubishi Eclipse Cross, благодаря чему машину наделили наградой Off Road Awards. Главным достоинством японского авто считается продвинутый полный привод Super-All Wheel Control (S-AWC).

Победитель Off Road Awards выбирался среди 170 машин. Для определения лучшего кроссовера был проведен опрос, количество респондентов которого составило 43 500 человек. 9,7% из них отдали свой голос за Mitsubishi Eclipse Cross. На втором месте оказался Audi A6 Аllroad quattro с результатом в 9,2%. Третьим стал Volvo V90 Cross Country, за который проголосовали 8,7% опрошенных.

Напомним, кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross доступен в России. Силовую линейку автомобиля в РФ представляет мотор 1.5 отдачей 150 л.с. Для машины предусмотрены передний и полный привод, МКПП или вариатор, а продается она по цене от 1 429 000 рублей.