Эксперты рассказали о Zotye T600 белорусской сборки

Сегодня, 14:04 \\ Авто/Мото

Недавно обновленный китайский кроссовер Zotye T600 был представлен в Беларуси. Такой информацией поделился пресс-центр поднебесного производителя.

В настоящее время в Минске функционируют три дилерских центра китайского автобренда, которые занимаются сбытом автомобилей Zotye. Но несмотря на это, китайцы не нуждаются в рекламе, надеясь на общение местных автомобилистов. Новый Zotye T600 презентовали в 2018 году, но на рынке РБ новая модель появится не ранее 2019 года.

В основу новинки легла архитектура, используемая автопроизводителем из КНР. Внешний облик машины вобрал в себя стиль сразу нескольких моделей, раньше появившихся на свет.

 

 

Подкапотное пространство нового Zotye T600 занимает бензиновый мотор объемом 1,5 литра с производительностью 162 «лошадки», который приводится в действие МКПП. За доплату можно стать владельцем кроссовера с АКПП. Эксперты считают, что необходимо определенное время, чтобы модель снискала популярность, поэтому не стоит надеяться на ажиотажный спрос Zotye T600 в Беларуси.

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Автор - Дмитрий Павличко
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