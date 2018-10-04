Hyundai назвала новинки для России на 2019 год

В пресс-центре корейской компании Hyundai поделились информацией о своих новинках, предназначенных для российского авторынка.

В первом квартале 2019 года в Россию приедет рестайлинговый седан Hyundai Elantra. В то же время на отечественный рынок выведут «заряженный» хэтчбек Hyundai i30 N и обновленный бизнес-седан Genesis G90. Во второй половине следующего года в автосалонах российских дилеров начнутся продажи Hyundai Sonata новой генерации. Информация о других новинках автобренда поступит позже.

Официальная презентация спортивного хэтчбека Hyundai i30 N прошла в рамках Парижского автосалона в текущем году. Это первый пятидверный автомобиль C-сегмента, который получил мощнейший мотор и тщательно доработанное шасси, благодаря которым авто станет популярной моделью в линейке спортивных машин марки.

За 10 месяцев нынешнего года российские продажи Hyundai составили 147 312 штук. Этот показатель на 15% превысил результаты минувшего года.