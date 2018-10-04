Hyundai назвала новинки для России на 2019 год

Сегодня, 12:41 \\ Авто/Мото

В пресс-центре корейской компании Hyundai поделились информацией о своих новинках, предназначенных для российского авторынка.

В первом квартале 2019 года в Россию приедет рестайлинговый седан Hyundai Elantra. В то же время на отечественный рынок выведут «заряженный» хэтчбек Hyundai i30 N и обновленный бизнес-седан Genesis G90. Во второй половине следующего года в автосалонах российских дилеров начнутся продажи Hyundai Sonata новой генерации. Информация о других новинках автобренда поступит позже.

Официальная презентация спортивного хэтчбека Hyundai i30 N прошла в рамках Парижского автосалона в текущем году. Это первый пятидверный автомобиль C-сегмента, который получил мощнейший мотор и тщательно доработанное шасси, благодаря которым авто станет популярной моделью в линейке спортивных машин марки.

За 10 месяцев нынешнего года российские продажи Hyundai составили 147 312 штук. Этот показатель на 15% превысил результаты минувшего года.

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Павличко
Главное за неделю

Сеть покорил «безумный» УАЗ Hunter на 35-х колёсах

Отечественные автомобили часто подвергаются тюнингу, особенно внедорожники, чтобы сделать модель более агрессивной. В этот раз сеть покорил «безумный» УАЗ Hunter с колесами на 35 дюймов.

В России создадут танк с электромагнитной пушкой

 Об этом сообщает агентство \"Интерфакс\" со ссылкой на источник в военно-промышленном...

Кто быстрее: Блогеры сравнили 8-и 16-клапанную LADA Granta в гонке

Любители LADA Granta никак не могли определиться какая из «Грант» быстрее. Поэтому...

Пётр Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией

Пётр Порошенко сделал заявление о наличии доказательств передислокации российских военных...

Пресс-центр Nissan India: Новый Nissan Kicks будет пользоваться ажиотажным спросом

В японской компании Nissan уверяют, что новый небольшой кроссовер Nissan Kicks, в основу...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ