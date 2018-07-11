Серийный Hyundai Palisade показали на снимках без камуфляжа

Уже завтра, 28 ноября, на автосалоне в Лос-Анджелесе состоится презентация нового большого кроссовера Hyundai Palisade, который станет флагманом бренда. Сегодня китайское издание Autohome распространило шпионские фото новинки без камуфляжа.

Внешне флагманский кроссовер немного напоминает рестайлинговый Hyundai Tucson и прототип HDC-2 Grandmaster, представленный летом этого года на автовыставке в Пусане, Южная Корея. Ранее в сеть попали снимки салона нового 3-рядного Hyundai Palisade, судя по которым «приборку» и тачскрин мультимедийного центра визуально объединили. Похожее решение можно заметить в новых Mercedes-Benz с интерфейсом MBUX.

Помимо этого, на смену привычному селектору коробки передач в Hyundai Palisade пришли кнопки на передней панели. Благодаря специальной «шайбе» водитель сможет менять режимы, выбирая между Eco, Sport и Snow.

Ожидается, что под капотом грядущего кроссовера расположится 3,3-литровый турбированный двигатель V6, способный выдавать 300 лошадиных сил. Также покупателям предложат 400-сильную гибридную модификацию Hyundai Palisade, которую оснастят атмосферной «шестёркой» объёмом 3,5 л в сочетании с электромотором.