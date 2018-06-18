Новый Bentley Continental GT обзавелся мягкой крышей

Британский премиальный бренд Bentley презентовал открытую модификацию своего кабриолета Bentley Continental GT. Недавно в сети обнародовали фотографии новой машины.

В основу новинки легла архитектура современного поколения Porsche Panamera. Кабриолет обустроили мягким верхом, который способен раскладываться и складываться за 19 секунд при скорости в 48 км/ч. Представители компании сообщают, что такой механизм складывания крыши и акустическая доработка салона позволяют улучшить шумоизоляцию салона.

Подкапотное пространство нового кабриолета Bentley Continental GT Convertible занимает 12-цилиндровый турбомотор объемом 6,0 литра с производительностью 635 лошадиных сил. Агрегат приводится в действие 8-диапазонной роботизированной трансмиссией с двойным сцеплениям. Первую «сотню» премиальный кабриолет набирает за 3,7 секунд при предельной скорости 333 км/ч.

Новый кабриолет обзавелся системой полного привода и системой активного подавления кренов, которая работает вместе с 48-вольтовой электросетью. Функциональный перечень нового Bentley Continental GT Convertible включает в себя электронную панель управления и мультимедийный центр с 12,3-дюймовым тачскрином. Ценник на открытую версию кабриолета пока засекречены.