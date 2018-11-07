Haval в 2019 году привезет в Россию два новых кроссовера

В 2019 году модельный ряд компании Haval пополнится двумя моделями. Такой информацией поделился пресс-центр российского филиала Haval.

Первой новинкой станет молодежный кроссовер Haval F7, представленный в августе 2018 года на Московском автосалоне. Производство данного паркетника наладят на заводе бренда в Тульской области, а на отечественном рынке новинка появится весной следующего года. Стоимость и варианты исполнения станут известны позже. Под капот молодежный кроссовер Haval F7 получит 1,5-литровый 150-сильный двигатель и 190-сильный 2-литровый мотор. Агрегаты приводятся в действие 7-диапазонной 7DCT.

Второй новинкой Haval станет еще один кроссовер, официальная презентация которого пройдет в скором времени. В основу паркетника ляжет архитектура прототипа HB-03. Внешний облик новинки будет максимально подобен концепту.

Ранее сообщалось, что российские продажи Haval за 10 месяцев нынешнего года составили 2 196 авто. Это на 49% превышает показателей годичной давности.