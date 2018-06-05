Завод Ford Sollers в Елабуге выпустил 20-тысячный Ford Explorer

В Елабуге предприятие Ford Sollers выпустил 20-тысячный по счету американский внедорожник Ford Explorer с момента старта производства авто в РФ в 2012 году. Такой информацией поделился пресс-центр автозавода.

Юбилейной машиной стал внедорожник Ford Explorer в премиальном исполнении Plus и окрашенный в белый цвет. Функциональный перечень автомобиля-юбиляра включает в себя мультимедийный центр SYNC 3 с 8-дюймовым тачскрином, камеры заднего обзора, адаптивный круиз-контроль, парктроники и системы удержания авто в полосе движения.

Подкапотное пространство топового Ford Explorer Plus занимает атмосферный 6-цилиндровый мотор объемом 3,5 литра с производительностью 249 лошадиных сил. Он приводится в действие 6-позиционным «автоматом» и «умным» полным приводом.

На протяжении 10 месяцев нынешнего года сбыт внедорожников Ford Explorer составил больше 3 000 единиц. Это на 59% выше показателей годичной давности.