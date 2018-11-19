Компания Lexus заявила о разработке конкурента для Lamborghini Urus

Концептуальная модель мощного кроссовера скорее всего будет представлена не позднее 2020 года. Помимо новой силовой установки, внедорожник от Lexus получит эксклюзивную платформу.

Оригинальный дизайн премиального кросса, представленный на концептуальных изображениях, позаимствован у концепт-кара Lexus LF-1 Limitless. В своей максимальной комплектации новое авто японского производителя сможет составить конкуренцию Lamborghini Urus не только по мощности и скоростным характеристикам, но и по своей цене.

Предполагается, что в качестве силовой установки стартовой комплектации новинки предложат 6-цилиндровый двигатель объемом 3,5 литра с двойным турбированием от флагмана бренда LS 500, а также – пару электродвигателей. Максимальная суммарная мощность кроссовера составит 430 «лошадей». «Люксовая» версия внедорожника получит 8-цилиндровый твин-турбо на 4,0 литра и 670 л.с. Агрегировать оба силовых агрегата будут с безальтернативной 10-диапазоннойй автоматической КПП.

На данный момент неизвестно, выйдет ли безымянный кроссовер в серийное производство или ограничится лимитированным тиражом. Цена автомобиля составит 150 000 долларов (почти 10 000 000 рублей).