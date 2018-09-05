Бюджетный минивэн Maxus G50 дебютировал в Китае

Концерн SAIC провел в Китае презентацию нового среднеразмерного минивэна Maxus G50. Автомобиль будет продаваться с салоном на 5, 6, 7 и 8 посадочных мест.

В основу минивэна Maxus G50 взята переднеприводная платформа с полузависимой задней подвеской. Длина автомобиля составляет 4,82 м, а в ширину машина достигает 1,82 м. Расстояние между осями новинки равно 2,8 м.

Минивэн Maxus G50 получил систему мультимедиа с тачскрином на 12 дюймов. Машина оснащена стеклянной панорамной крышей, камерами кругового обзора, системами экстренного торможения и удержания в заданной полосе.

Силовую линейку минивэна Maxus G50 представляют бензиновые агрегаты 1.3 и 1.5, производительность которых соответственно составляет 163 и 169 л.с. Для первого мотора предусмотрена 6-МКПП. Второй двигатель комплектуется 7-РКПП.

На внутреннем рынке модель Maxus G50 должна появиться до конца нынешнего года. В пересчете на российскую валюту стоимость версии машины с агрегатом 1.3 составит 854 000 рублей. За более мощный вариант авто придется выложить 1 182 000 рублей. О расширении географии минивэна пока ничего не говорится.