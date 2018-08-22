ЗИЛ-4104 и Aurus Senat вошли в рейтинг лучших лимузинов

Автомобильные эксперты разработали рейтинг самых лучших лимузинов в истории, в котором числятся модели из Европы и США. Но российские Aurus Senat и ЗИЛ-4104 тоже оказались в подготовленном перечне.

Культовый ЗИЛ-4104 собирался с 1978 по 1985 годы, а за этот период тираж таких лимузинов составил 106 единиц. Подкапотное пространство данных лимузинов занимает 7,7-литровый мотор с мощностью 315 л.с. Он функционирует в тандеме с 3-ступенчатой АКПП. В настоящее время за автомобиль просят 350 000 долларов.

Еще одним «россиянином» в перечне фигурирует новейший Aurus Senat, презентованный в конце августа на Московском автосалоне. Аналитики подчеркивают, что представительский лимузин оказался лучше автомобиля президента США. Еще в перечень вошли Cadillac 75 1936 года, Rolls-Royce Phantom V, Mercedes-Benz S600 Pullman, два Bentley, Hongqi H7 и Mercedes-Benz Maybach 2002 и 2015 годов. Наличие двоих отечественных авто в рейтинге наилучших лимузинов свидетельствует о высоком уровне автоиндустрии России.