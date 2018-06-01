«Матиз» для показа друзьям: Блогер заметил в Москве лимузин Daewoo Matiz

Сегодня, 15:52 \\ Авто/Мото

Россиянин поделился видео, в котором представил обзор необычного корейского автомобилю, замеченного им на дорогах Москвы.

На дорогах российской столицы автоблогер увидел причудливый Daewoo Matiz, который умельцы превратили в лимузин. Несмотря на громкое название, состояние лимузина характеризуется не лучшим качеством. На кузове видны сколы, следы ржавчины, помутневшие фары, а в салоне наблюдаются потертости. Блогер заметил, что такой автомобиль можно использовать исключительно в рекламных целях.

По словам автоэксперты, тюнингованный «Матиз» обустроили шестью колесами и усилителем звука в салоне. Еще в салоне оставили без изменений переднюю панель, а потолок был обшит алькантарой. В задней части кабины машины установлен телевизор. Под капотом лимузина Daewoo Matiz расположился 52-сильный 0,8-литровый агрегат. Обзорщик отметил, что лимузин «Матиз» построен своими руками с помощью «молотка и мата».

Внешний облик лимузина отличается не лучшим состоянием. Салон же стал объектом пристального внимания блогера, который отметил, что прокатился бы в салоне такой машины. В заключение, блогер отметил, что превращенный в лимузин Daewoo Matiz можно только показывать друзьям.

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Павличко
Главное за неделю

Сеть покорил «безумный» УАЗ Hunter на 35-х колёсах

Отечественные автомобили часто подвергаются тюнингу, особенно внедорожники, чтобы сделать модель более агрессивной. В этот раз сеть покорил «безумный» УАЗ Hunter с колесами на 35 дюймов.

В России создадут танк с электромагнитной пушкой

 Об этом сообщает агентство \"Интерфакс\" со ссылкой на источник в военно-промышленном...

Кто быстрее: Блогеры сравнили 8-и 16-клапанную LADA Granta в гонке

Любители LADA Granta никак не могли определиться какая из «Грант» быстрее. Поэтому...

Геоинженеры: охлаждение Земли аэрозолями стоит семь Олимпиад в Сочи

 Пока такой проект технически невозможен из-за отсутствия подходящих самолетов. Такую...

Пресс-центр Nissan India: Новый Nissan Kicks будет пользоваться ажиотажным спросом

В японской компании Nissan уверяют, что новый небольшой кроссовер Nissan Kicks, в основу...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ