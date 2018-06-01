«Матиз» для показа друзьям: Блогер заметил в Москве лимузин Daewoo Matiz

Россиянин поделился видео, в котором представил обзор необычного корейского автомобилю, замеченного им на дорогах Москвы.

На дорогах российской столицы автоблогер увидел причудливый Daewoo Matiz, который умельцы превратили в лимузин. Несмотря на громкое название, состояние лимузина характеризуется не лучшим качеством. На кузове видны сколы, следы ржавчины, помутневшие фары, а в салоне наблюдаются потертости. Блогер заметил, что такой автомобиль можно использовать исключительно в рекламных целях.

По словам автоэксперты, тюнингованный «Матиз» обустроили шестью колесами и усилителем звука в салоне. Еще в салоне оставили без изменений переднюю панель, а потолок был обшит алькантарой. В задней части кабины машины установлен телевизор. Под капотом лимузина Daewoo Matiz расположился 52-сильный 0,8-литровый агрегат. Обзорщик отметил, что лимузин «Матиз» построен своими руками с помощью «молотка и мата».

Внешний облик лимузина отличается не лучшим состоянием. Салон же стал объектом пристального внимания блогера, который отметил, что прокатился бы в салоне такой машины. В заключение, блогер отметил, что превращенный в лимузин Daewoo Matiz можно только показывать друзьям.