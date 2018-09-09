Эксперты назвали плюсы и минусы машин с панорамной крышей

Сегодня, 05:00 \\ Авто/Мото

В последнее время в списке оснащения всё чаще встречается панорамная крыша. Автоэксперты рассказали о преимуществах и недостатках машин с люками в крыше, а также особенностях эксплуатации.

Первым минусом специалисты считают дорогое обслуживание панорамных крыш, поскольку большинство из них с электроприводом, а небрежное отношение приводит к поломке. Починить люк стоит немалых денег. Кроме того, люк уже добавляет стоимость модели.

Удивительно, что продажа поддержанных машин с люком сложнее. На вторичном рынке предпочтение отдают модификациям без панорамной крыши.

Среди преимуществ выделяется прочность стекла, поскольку множественные краш-тесты доказали, что панорамный люк может повредить только при очень сильном воздействии. Кроме того, разбитое стекло заменить проще и дешевле, чем вернуть в нормальное состояние помятую крышу.

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Автор - Татьяна Рязанская
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