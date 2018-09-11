«АвтоВАЗ в своем стиле»: В сети пожаловались на неисправности электропроводки LADA Granta FL

Сегодня, 16:40 \\ Авто/Мото

Россиянин купил неделю назад автомобиль и уже обнаружил в нем первую проблему.

В сети появилась информация о неисправности электропроводки рестайлинговой LADA Granta FL. Автомобилист показал видео, на котором пытается включить свет в салоне авто, но от выключателя нет толку. Столкнуться с такими поломками через неделю пользования «Гранты» россиянин никак не ожидал. По его словам «АвтоВАЗ в своем стиле».

Под видео появились комментарии, в которых обладателю неисправной LADA Granta FL рекомендуют обратиться к «АвтоВАЗ» и отозвать автомобиль. Пользователь сообщил, что у него наблюдалась такая же проблема, но света еще нет в багажном отсеке и бардачке. Сообщается, что такую неисправность можно наблюдать при дождливой погоде или после мойки. По словам блогера вода проникает через антенный уплотнитель на крыше, а дальше капает на плафон с «ЭРА-ГЛОНАСС». Антенна неплотно ложится на крышу LADA Granta, образовав небольшую щель.


Стоит отметить, что указанные неисправности встречаются достаточно часто. Раньше многие интернет-пользователи сообщали о проблемной электропроводки в LADA Granta FL.

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Автор - Дмитрий Павличко
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