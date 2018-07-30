Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих в мире автомобилей

В мире существуют автомобили, обладателями которых могут стать либо богатые люди либо такие же состоятельные автоэнтузиасты, желающие владеть поистине уникальным транспортным средством. ТОП-5 наиболее дорогих авто в мире подготовили эксперты.

Прежде всего эксперты отметили британский Rolls-Royce Sweptail стоимостью 13 000 000 долларов. Этот автомобиль изготовлен по спезаказу в единственном экземпляре. Данную машину создавали в течение 4 лет при участии заказчика и при его инвестициях. Второе место досталось немецкому Mercedes-Benz Maybach Exelero, за который отдали 8 000 000 долларов. Эксклюзивную машину построили еще в 2004 году, и он до сих пор имеет впечатляющий облик. Подкапотное пространство «Мерседеса» занимает 12-цилиндровый 700-сильный мотор.

ТОП-3 закрывает шведский Koenigsegg CCXR Treivta, проданный по цене 4 800 000 долларов. Это авто обустроили 8-цилиндровым мотором объемом 4,8 литра с производительностью в 1004 «лошадки».

В ТОП-5 вошли итальянский Lamborghini Veneno и W Motors Lykan Hypersport. Первый стоит 4 500 000 долларов и обладает 12-цилиндровым 6,5-литровым двигателем с отдачей 740 лошадиных сил, благодаря которым суперкар первую «сотню» набирает за 3,0 секунды. Второй стоит 3 400 000 долларов и под капотом разместился 770-сильный агрегат, разгоняющий авто до первой «сотни» за 3 секунды при предельной скорости в 420 км/ч.