Обновленный пикап Mitsubishi L200 сохранит раму

Сегодня, 15:58 \\ Авто/Мото

Японская компания Mitsubishi решил выпустить обновленный пикап Mitsubishi L200, чтобы сохранить свои позиции на автомобильном рынке. В настоящее время данный автомобиль пользуется успехом на рынке.

Отмечается, что пикап Mitsubishi L200 построен под девизом «Стойкость за гранью возможного» и полностью соответствует этому лозунгу. Пикап характеризуется производительностью, надежностью и обширным функциональным перечнем.

Внешний облик Mitsubishi L200 характеризуется светодиодными фарами головного света, большой радиаторной решеткой и огромными колесными арками, благодаря чему автомобиль выглядит более агрессивно.

 

Также машина получила интеллектуальные электронные системы, что позволит сделать езду на пикапе комфортнее и безопаснее. Подкапотное пространство рестайлингового пикапа займут дизельный турбомотор 4N15 MIVEC и бензиновый двигатель 4G64, которые работают в паре с 6-скоростным «автоматом».

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Автор - Дмитрий Павличко
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