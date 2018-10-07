Эксперты назвали ТОП-3 самых ожидаемых кроссоверов 2019 года в России

В следующем году на российском рынке предложат сразу несколько новинок из сегмента SUV. В результате автоэксперты составили ТОП-3 самые ожидаемые модели, которые будут доступны уже в первой половине 2019 года.

Самой ожидаемой новинкой оказалась Toyota RAV4, которая в России появится весной. Внедорожник оснащен бензиновым мотором объемом 2,0 литра с отдачей в 146 л. с. и 2,5 литра с отдачей в 180 л. с., а также дизельный на 2,2 литра с отдачей в 150 л. с. В паре предложат вариатор, 8АКПП или «механику».

На второй строчке ТОП-3 самых ожидаемых кроссоверов в России оказался BMW X7, который появится уже в марте по цене от 5 800 000 рублей. Кроссовер получил новые технологии (лазерные фонари Laserlight) и более комфортный салон. На старте предложат двигатель 3,0 литра с отдачей в 249, 340 и 400 л. с. В паре только 8АКПП.

Замыкает ТОП-3 самые ожидаемые модели Suzuki Jimny, который сохранил основные элементы рамного внедорожника, но стал более стильным. Под капотом установлен мотор на 1,5 литра с отдачей в 102 л. с. В качестве трансмиссии 5МКПП или 4АКПП.