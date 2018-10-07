Эксперты назвали ТОП-3 самых ожидаемых кроссоверов 2019 года в России

Сегодня, 13:40 \\ Авто/Мото

В следующем году на российском рынке предложат сразу несколько новинок из сегмента SUV. В результате автоэксперты составили ТОП-3 самые ожидаемые модели, которые будут доступны уже в первой половине 2019 года.

Самой ожидаемой новинкой оказалась Toyota RAV4, которая в России появится весной. Внедорожник оснащен бензиновым мотором объемом 2,0 литра с отдачей в 146 л. с. и 2,5 литра с отдачей в 180 л. с., а также дизельный на 2,2 литра с отдачей в 150 л. с. В паре предложат вариатор, 8АКПП или «механику».

На второй строчке ТОП-3 самых ожидаемых кроссоверов в России оказался BMW X7, который появится уже в марте по цене от 5 800 000 рублей. Кроссовер получил новые технологии (лазерные фонари Laserlight) и более комфортный салон. На старте предложат двигатель 3,0 литра с отдачей в 249, 340 и 400 л. с. В паре только 8АКПП.

 

 

Замыкает ТОП-3 самые ожидаемые модели Suzuki Jimny, который сохранил основные элементы рамного внедорожника, но стал более стильным. Под капотом установлен мотор на 1,5 литра с отдачей в 102 л. с. В качестве трансмиссии 5МКПП или 4АКПП.

Поделиться новостью:
Автор - Татьяна Рязанская
Главное за неделю

Mitsubishi представила обновленный минивэн Mitsubishi Delica

Японский автопроизводитель Mitsubishi официально представил рестайлинг минивэна Delica. Примечательно, что изменения коснулись в основном дизайна, чем технического оснащения модели.

Борщевичное бедствие: Немецкие СМИ рассказали о стихийной проблеме России

 Сначала борщевик рос лишь на Кавказе, но теперь он активно разросся, захватывая среднюю...

В сети рассекретили премиальный седан Genesis G90

На просторах интернета появились первые фотографии обновленного корейского седана Genesis...

На Украине из космоса рассмотрели проседание Крымского моста

 Об этом заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В...

Компания Sollers завершает тесты УАЗ «Патриот» с новой АКПП

Представители компании Sollers рассказали о тестах внедорожников УАЗ «Патриот»,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ