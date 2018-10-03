Вьетнамский VinFast представил новый хэтчбек

Вьетнамский бренд VinFast дебютировал на автошоу в Париже, где были показаны VinFast Lux A2.0 и VinFast Lux SA2.0, которые построены на базе BMW 5-Series и X5. В Центральном парке Ханоя был представлен VinFast Fadil, который станет первой моделью, он оказался клоном Opel Karl Rocks.

Примечательно, что VinFast Fadil не является пиратством, поскольку в июне был подписан договор с General Motors, который разработали Opel Karl. В результате разрешение Группы PSA не требуется.

Хэтчбек VinFast Fadil получил длину в 3 676 мм и уникальную решетку радиатора с эмблемами. При этом техническое оснащение было взято от Chevrolet Spark: архитектура, мотор объемом 1,4 лира с отдачей в 98 «лошадей», вариатор. В базе вьетнамский кроссовер предлагают с передними подушками безопасности, АВS, датчиками парковки и кондиционером. Для более дорогих версий предусмотрено шесть подушек, ESP, система кругового обзора, климат-контроль и комплекс мультимедиа.

Сборкой будет заниматься бывшее предприятие GM в Ханое. VinFast Fadil начнут выпускать в начале следующего года. Модель обойдется в 423 000 000 вьетнамских донгов или 18 000 долларов. При этом в первые дни после презентации действует акция, согласно которой без учета налогов новинку можно приобрести за 14 400 долларов.