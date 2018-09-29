Стартовала сборка LADA XRay Cross с вариатором

Сегодня, 20:00 \\ Авто/Мото

Компания «АвтоВАЗ» выпустила первые экземпляры LADA XRay в исполнении Cross, оснащённый вариатором японского производства – Jatco JF015E. Уточняется, что сборка первой тестовой партии завершилась 22 ноября.

Как пишут авторитетные автомобильные издания, внешне LADA XRay Cross с бесступенчатой трансмиссией ничем не отличается от кросс-модификации с другими типами трансмиссии. Выпущенные экземпляры отправят на дорожные испытания и, скорее всего, данные машины не появятся в дилерских центрах.

С коробкой CVT сочетается 1,6-литровый бензиновый мотор HR16 от Nissan, который способен развивать 114 лошадиных сил. Согласно обещаниям производителя, ресурс Jatco JF015E достигает 250 000 км.

Отметим, что на Nissan Juke данная трансмиссия даже при бережной эксплуатации «проживала» не более 120 000-150 000 км. Не лучшим образом КПП зарекомендовала себя и на других моделях, к примеру, Nissan Qashqai, Sentra, Tiida, а также Renault Fluence, Kaptur и Megane.

Однако не исключено, что производитель исправил прежние недоработки и на XRay вариатор проявит себя лучше. Кроме того, в будущем году «АвтоВАЗ» намерен вывести на рынок Vesta с таким же вариатором, но пару ему составит российский 1,8-литровый двигатель с отдачей в 122 «лошадки».  

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