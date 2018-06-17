Российский беспилотник проехал из Санкт-Петербурга в Казань

Сегодня, 18:17 \\ Авто/Мото

Российское авто StarLine с системой автопилота проехало из Санкт-Петербурга в Казань преодолев 2,5 тысячи километров, поскольку модель заезжала в другие города. Средняя скорость беспилотника составила 80 км/ч.

Маршрут беспилотника StarLine проходил через Великий Новгород, Тверь, Тулу, Рязань, Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Олу и Калугу, где посетил форум «АвтоЭволюция-2018». Заезд был испытанием модели на ровной дороге, разбитых улицах и грунтовых дорогах в различных условиях погоды и разное время.

В результате беспилотная систем StarLine прекрасно прошла испытания, несмотря на то, что разметка была плохой. На данный момент инженеры работают над скоростью обработки данных.

Skoda Superb StarLine получила беспилотник третьего уровня, который работает в двух режимах: движение по маршруту по разметке и в хаотичном движении/плохой погоде/при отсутствии разметки.

Чтобы ориентировать российскому беспилотнику были установлены камеры, радары, система инерциальной навигации, одометрия и высокоточный спутниковый навигатор. На данный момент на сложных перекрестках/развязках прототипу помогал оператор.

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Автор - Татьяна Рязанская
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