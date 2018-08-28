Из-за подушек безопасности в России отзывают 62 000 Mazda

Сегодня, 15:31 \\ Авто/Мото

Представители японской компании Mazda сообщили, что в России объявлена кампания отзыва 62 300 машин. Росстандарт отметил, что причиной серивисной кампании являются неполадки подушек безопасности.

Под отзыв попали автомобили Mazda 2, Mazda 6, Mazda CX-7 и Mazda BT-50. Однако только версии моделей, который собирали с мая 2006 года по ноябрь 2014 года. Неполадки возникают из-за высокой влажности. В результате корпуса газогенераторов передних подушек со стороны пассажира деформируются, что не дает сработать механизму во время столкновения.

Представители Mazda отметил, что все ремонтные работы будут проведены бесплатно. Стоит отметить, что в начале месяца на мировом рынке было отозвано 630 000 машин бренда из-за проблем пружин клапанов дизельных силовых установок.

Отметим, что производители часто отзывают машины из-за различных неисправностей, однако это не свидетельствует о низком качестве авто. Наоборот, это говорит о том, что компания следит за своей продукцией даже после продажи.

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Автор - Татьяна Рязанская
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