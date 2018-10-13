Представлено новое поколение Range Rover Evoque

Сегодня, 12:58 \\ Авто/Мото

В Лондоне состоялась официальная презентация второго поколения Range Rover Evoque. Внедорожник построили на архитектуре Premium Transverse Architecture (PTA) и выполнили в стиле Velar.

Платформа PTA позволила сделать салон Range Rover Evoque просторнее за счет увеличенной колесной базы, а также установить гибридные установки. Изначально предусмотрен лишь «мягкий» гибрид на 300 л. с., а через год будет представлен подключаемый.

Линейка двигателей Range Rover Evoque нового поколения включает два дизельный с отдачей в 150 и 180 л. с., и два бензиновых на 200 и 249 л. с. В паре работают 9АКПП и полный привод. В оснащении появилось несколько новых систем.

 

 

В частности Terrain Response 2, распознающая поверхность дороги и настраивающая электронные системы, Ground View, передающая изображение из-за под передней части авто, Smart Settings, настраивающая все системы машины согласно предпочтениям водителя. Стандартно доступна система кругового обзора ClearSight. Уже в следующем году Range Rover Evoque второго поколения появится на рынке.

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Автор - Татьяна Рязанская
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