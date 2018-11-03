Mercedes-AMG GLC стал кроссовером-рекордсменом Нюрбургринга

Кроссовер Mercedes-AMG GLC стал самым быстрым серийным SUV на Нюрбургринге. Автомобиль показал результат лучше, чем у Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

Рекордный заезд показал Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+. Машина прошла «Северную петлю» за 7 минут 49,369 секунды. Напомним, ранее кроссовер Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio поставил на Нюрбургринге рекорд в 7 минут 51,7 секунды. До «итальянца» рекордсменом был Porsche Cayenne Turbo S, показавший результат в 7 минут 59,74 секунды.

Stelvio Quadrifoglio приводится в движение дважды турбированным агрегатом 2.9 V6 отдачей 510 л.с./600 Нм. Пару мотору составляет 8-АКПП ZF. До «сотни» автомобиль разгоняется за 3,8 с. Порог скорости вседорожника обозначен на 285 км/ч.

Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+ оснащается «восьмеркой» 4.0 с двумя турбинами. Агрегат выдает производительность 510 л.с./700 Нм. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,8 с, а порог скорости машины ограничен на отметке в 250 км/ч. При наличии опции AMG Driver’s Package максимальная скорость автомобиля вырастает до 280 км/ч.