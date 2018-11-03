Mercedes-AMG GLC стал кроссовером-рекордсменом Нюрбургринга

Сегодня, 07:00 \\ Авто/Мото

Кроссовер Mercedes-AMG GLC стал самым быстрым серийным SUV на Нюрбургринге. Автомобиль показал результат лучше, чем у Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

Рекордный заезд показал Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+. Машина прошла «Северную петлю» за 7 минут 49,369 секунды. Напомним, ранее кроссовер Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio поставил на Нюрбургринге рекорд в 7 минут 51,7 секунды. До «итальянца» рекордсменом был Porsche Cayenne Turbo S, показавший результат в 7 минут 59,74 секунды.

Stelvio Quadrifoglio приводится в движение дважды турбированным агрегатом 2.9 V6 отдачей 510 л.с./600 Нм. Пару мотору составляет 8-АКПП ZF. До «сотни» автомобиль разгоняется за 3,8 с. Порог скорости вседорожника обозначен на 285 км/ч.

Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+ оснащается «восьмеркой» 4.0 с двумя турбинами. Агрегат выдает производительность 510 л.с./700 Нм. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,8 с, а порог скорости машины ограничен на отметке в 250 км/ч. При наличии опции AMG Driver’s Package максимальная скорость автомобиля вырастает до 280 км/ч.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Mitsubishi представила обновленный минивэн Mitsubishi Delica

Японский автопроизводитель Mitsubishi официально представил рестайлинг минивэна Delica. Примечательно, что изменения коснулись в основном дизайна, чем технического оснащения модели.

Борщевичное бедствие: Немецкие СМИ рассказали о стихийной проблеме России

 Сначала борщевик рос лишь на Кавказе, но теперь он активно разросся, захватывая среднюю...

В сети рассекретили премиальный седан Genesis G90

На просторах интернета появились первые фотографии обновленного корейского седана Genesis...

На Украине из космоса рассмотрели проседание Крымского моста

 Об этом заявило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины. В...

Компания Sollers завершает тесты УАЗ «Патриот» с новой АКПП

Представители компании Sollers рассказали о тестах внедорожников УАЗ «Патриот»,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ