Профессиональные тюнеры из ABT «прокачали» универсал Audi RS6

Сегодня, 06:00 \\ Авто/Мото

Специалисты из тюнинг-ателье ABT задались идеей построить самый мощный автомобиль в модельной линейке Audi и у них это получилось. Базой для модификации в очередной раз был выбран универсал Audi RS6.

Что примечательно, предыдущий рекорд мощности принадлежал этой же модели – суммарная отдача силовой установки тогда составила 695 лошадиных сил, тюнингованное авто вышло в ограниченный 150 экземплярами тираж. Сверхсильная новинка получила название RS6+ Avant Performance Nogaro Edition и 725-сильный 8-цилиндровый мотор объемом 4,0 литра и двойным турбированием. Крутящий момент феноменального универсала на 40 Нм больше, чем у стандартного Audi RS6 Nogaro Edition и составляет целых 920 Нм. Из изменений по кузову выделить можно дополнительные декоративные карбоновые элементы на задней части авто, сплиттер на переднем бампере, глянцевую черную оптику, а также 22-дюймовые легкосплавные диски эксклюзивного дизайна.

Динамические данные, как для универсала, впечатляют: до сотни километров в час RS6+ способен разогнаться за 3,1-3,2 секунды, лишь немного уступая по этому показателю флагману бренда – Audi R8 V10 Plus, с которым ему и устроили «междусобойчик» – небольшую гонку, в которой 725-сильный универсал уступил своему скоростному конкуренту лишь три десятых секунды.

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