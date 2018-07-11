В сети показали флагманский кроссовер Hyundai Polisade с зимним режимом движения

Тестирование внедорожника с дополнительными «зимними» модификациями запечатлели в шведском Арьерплуге – городе, расположенном неподалеку от Полярного круга. Hyundai Polisade проехался по замерзшему озеру, испытав новый режим работы.

Перед испытателями стояла цель проверить эффективность системы контроля тяги в условиях минимальных температур. Зимний режим с задачей справился на «ура», распределяя крутящий момент на нужные колеса во время пробуксовки или диагонального вывешивания, и проезжая экстремальные участки маршрута без видимых проблем. Это стало возможным благодаря существенно модифицированной системе курсовой устойчивости, выполняющей помимо своей стандартной роли ещё и функцию межколесной блокировки, затормаживая буксующие или скользящие колеса.

Стоит добавить, что дизайн флагманской новинки от корейского автогиганта был рассекречен несколько месяцев назад. А из известных технических характеристик выделить можно лишь наличие под капотом Hyundai Palisade бензинового V6 «атмосферника», агрегирующего с 8-диапазонной автоматической коробкой передач. Судя по имеющимся данным, старт продаж большого внедорожника начнется с Северной Америки.