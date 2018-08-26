Названа дата презентации открытого суперкара McLaren 720S Spider

Сегодня, 19:00 \\ Авто/Мото

Британскими машиностроителями готовится открытый суперкар на базе модели McLaren 720S Spider. Разработчики сообщили, что официально покажут автомобиль 8 декабря.

Ожидается, что новинка на платформе McLaren 720S Spider оснастят складной жесткой крышей. Технически машина будет схожа с купе.

Напомним, McLaren 720S Spider приводится в движение турбодвигателем 4.0 V8. Производительность мотора составляет 720 л.с. Агрегат сочетается с 7-РКПП. До «сотни» машина разгоняется за 2,9 с, а порог ее скорости обозначен на 341 км/ч.

Новинка станет второй машиной с открытым верхом в модельном ряду британской марки. На данный момент бренд выпускает один кабриолет McLaren 570S Spider.

 

Отметим, что новый кабриолет McLaren разрабатывается в рамках программы Track25. Она предусматривает создание 18 моделей в ближайшие 7 лет. На это будет выделено 1,2 млрд фунтов стерлингов. К 2025 году разработчики намерены наделить все модели гибридными силовыми установками. Поэтому можно полагать, что новый кабриолет тоже получит комбинированный агрегат.

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