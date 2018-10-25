Hyundai показала в Бразилии новый «зеленый» кроссовер Saga EV

Сегодня, 15:12 \\ Авто/Мото

На проходящем в данный момент Сан-Паульском мотор-шоу был представлен новый кроссовер Hyundai Saga EV. Новинка получила полностью электрическую силовую установку и броский дизайн.

Разработкой элементов кузова занимались специалисты калифорнийского подразделения Hyundai North America. Как заявили представители филиала, дизайн электро-кросса будет напоминать другой внедорожник корейского бренда – i20 Active. Передняя часть Saga EV получит «хищную» головную оптику с желтыми фарами, напоминающими глаза змеи, оригинальную черную радиаторную решетку и узкий бампер. Также автомобиль оснастят эксклюзивными легкосплавными дисками и задней оптикой в азиатском стиле.

Под капотом у Hyundai Saga EV расположится электрический мотор на 150 кВт и 204 лошадиных силы, агрегирующий с комплектом литий-ионных аккумуляторов на 65 кВт-ч. Благодаря данной силовой установке, на одном заряде внедорожник будет способен проезжать до 470 километров, а быстрая зарядка позволит восполнять аккумулятор до 80% всего за 54 минуты. Более подробных технических данных пока нет, однако уже известно, что серийная модель увидит свет уже в следующем году, а чуть позже должны будут начаться глобальные продажи «зеленого» кроссовера по всему миру.

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