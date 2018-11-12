Мультимедиа «Яндекс.Авто» способна узнавать водителей

Компания «Яндекс» продолжает активно внедрять технологии для автомобилей, обеспечивая комфорт. Специалисты представили систему мультимедиа «Яндекс.Авто», которая способна идентифицировать водителя.

На данный момент обновленный комплекс мультимедиа «Яндекс.Авто» доступен в автомобилях каршеринга «Яндекс.Драйв», а позднее её можно будет установить и на личный транспорт. Идентификация водителя новым комплексом нужна для индивидуальных настроек.

«Яндекс.Авто» узнает водителя и регулирует аудио систему и навигацию, синхронизируя с предыдущими поездками. В результате клиент получат возможность слушать любимое радио, а также любимые песни на основе самых прослушиваемых треков в «Яндекс.Музыка».

Помимо перенастроек аудиосистемы, сервис также предлагает последние посещаемые места, которые сохранились в системе навигации. На этом компания не намерена останавливаться: в будущем «Яндекс.Авто» сможет регулировать кондиционер и кресла с электроприводом.