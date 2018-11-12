Мультимедиа «Яндекс.Авто» способна узнавать водителей

Сегодня, 13:07 \\ Авто/Мото

Компания «Яндекс» продолжает активно внедрять технологии для автомобилей, обеспечивая комфорт. Специалисты представили систему мультимедиа «Яндекс.Авто», которая способна идентифицировать водителя.

На данный момент обновленный комплекс мультимедиа «Яндекс.Авто» доступен в автомобилях каршеринга «Яндекс.Драйв», а позднее её можно будет установить и на личный транспорт. Идентификация водителя новым комплексом нужна для индивидуальных настроек.

«Яндекс.Авто» узнает водителя и регулирует аудио систему и навигацию, синхронизируя с предыдущими поездками. В результате клиент получат возможность слушать любимое радио, а также любимые песни на основе самых прослушиваемых треков в «Яндекс.Музыка».

Помимо перенастроек аудиосистемы, сервис также предлагает последние посещаемые места, которые сохранились в системе навигации. На этом компания не намерена останавливаться: в будущем «Яндекс.Авто» сможет регулировать кондиционер и кресла с электроприводом.

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Автор - Татьяна Рязанская
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