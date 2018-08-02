Mitsubishi представила обновленный минивэн Mitsubishi Delica

Японский автопроизводитель Mitsubishi официально представил рестайлинг минивэна Delica. Примечательно, что изменения коснулись в основном дизайна, чем технического оснащения модели.

Несмотря на то, что технически обновленный Mitsubishi Delica остался практически без изменений, дизайнерам удалось впечатлить новой внешностью. И кузов, и салон выполнены в едином, современном корпоративном Х-стиле, который отчетливо виден спереди.

В салоне появились вставки из дерева, которые делают его более уютным. Кроме того, диски колес нового Mitsubishi Delica также получили обновленный вид. На рынке предложат два варианта исполнения Mitsubishi Delica: классический и Urban Gear.

В движение рестайлинговый минивэн приводит бензиновая силовая установка объемом 2,2 литра, которая генерирует до 145 «лошадей». Вскоре продажи стартуют на рынке Японии, ожидать модель в России в ближайшее время не стоит.