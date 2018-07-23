Обновленный Chevrolet Camaro привезут в Россию

В базу Росстандарта зарегистрировали обновленный спорткар Chevrolet Camaro, в результате модель доберется до России. Ожидается, что новинку по предзаказу предложат уже до конца года.

Официальная презентация Chevrolet Camaro состоялась еще весной. Обновленный спорткар получил другую радиаторную решетку, бампера, светодиодные фары и новый комплекс мультимедиа. Для США предусмотрена несколько версий с разными кузовами, однако для РФ предложат только купе с базовым мотором.

Согласно данным Росстандарта, для РФ Chevrolet Camaro оснастят мотором объемом 2,0 литра с отдачей в 238 «лошадей». В качестве трансмиссии предусмотрена коробка-автомат на восемь скоростей.

Список оснащения для российской версии представлен обогревом руля и кресел, системами безопасности, проекционным дисплеем, электроприводом люка, системой выбора режима езды. Стоимость купе объявят позднее.