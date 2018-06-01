На автосаоне в Лос-Анджелесе Volvo покажет пустой стенд

Сегодня, 15:43 \\ Авто/Мото

Шведский автопроизводитель Volvo намерен совершить революцию в автомобильном мире: на автосалоне клиентам представят пустой стенд. Ранее компания показала загадочный тизер, который не прокомментировала.

Несмотря на то, что Volvo не отказалась от участие в автосалоне, клиентам не покажут ни одной новинки. Причина в оригинальной подаче новой концепции. На автосалоне в Лос-Анджелесе 28 ноября будет представлен взгляд на развитие мобильности в будущем, а не просто новое авто.

Вице-президент Мортен Левенстам отметил, что стенда обустроят для подписки на авто, беспилотников и прочего каршеринга. Поскольку автоиндустрия не стоит на месте, то и выставки теряют своих посетителей, что приводит к отказу участников. При этом компания Volvo нашла решение, не игнорировать автосалон, а нестандартно заявить о себе.

Вслед за тизером, на стенде расположат надпись из деревянных букв «Это не машина». Хокан Самульссон, президент Volvo, отметил, что восприятие бренда клиентам важнее характеристик авто, а компания предлагает не просто авто, а свободу передвижения.

Ранее Volvo заявила, что вскоре откажется от классических автосалонов, предлагая клиентам лишь специальные мероприятия, где покажут не только авто, но и услуги с технологиями. Первым шагом был дебют Volvo XC40 на Неделе моды, далее показ седана Volvo S60 на открытии завода в США.

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Автор - Татьяна Рязанская
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