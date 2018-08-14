LADA оказалась популярнее Mini на мировом рынке

Автоэксперты исследовали продажи автомобилей на мировом рынке по итогам первых девяти месяцев текущего года. В результате стало известно, что машины LADA оказалась популярнее Mini и заняли 48 строчку в рейтинге.

В период с января по сентябрь было приобретено 286 000 автомобилей LADA, что на 21,1% больше показателей прошлого года. Значительный прирост обеспечил «АвтоВАЗу» 48 место в рейтинге, тогда как в 2017 году бренд находился лишь на 51 строчке.

В результате отечественная марка на мировом рынке оказалась популярнее китайского бренда Baic, продажи которого упали на 29,3% до 257 800 машин, а также Mini, спрос на которые сократился на 0,9% до 266 500 авто.

При этом марки Geely и Mitsubishi оказались популярнее LADA. Продажи китайского производителя выросли на 24,3%, а японского на 22,4%. Несмотря на то, что продажи LADA в Европе заметно сократились, «АвтоВАЗ» намерен начать поставки авто в Турцию, что должно поддержать мировой спрос.